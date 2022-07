Lotto Belgium Tour: Worst wint bovenop Muur van Geraardsbergen

En dan een basketbalbericht. Okapi Aalst rekent komend seizoen op Jordan Walker als nieuwe spelverdeler. De 24-jarige Amerikaan komt over van het Duitse Hamburg. Daar deed hij ervaring op in de Bundesliga en EuroCup. Hij werd in Duitsland ook even uitgeleend aan een derdeklasser. In eigen land speelde hij bij Morehead State University en was hij ook al een seizoen actief in Georgië.