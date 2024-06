Lotte Kopecky pakt haar vierde Belgische driekleur in Zottegem: "Nieuwe kast nodig voor al mijn truien"

Bij de vrouwen ging de Belgische driekleur naar topfavoriete Lotte Kopecky. Wie anders? Het was een echte onewomanshow van Kopecky. De wereldkampioene maakte er al snel een afvallingsrace van. Op 33 km van de streep ging ze solo voor een vierde titel in vijf jaar. De beresterke Kopecky rijdt de tegenstand op 4 minuten. Om de medailles achter haar was het wel nog spannend: Sanne Cant reed naar zilver, Justine Ghekiere naar brons.