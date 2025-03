Lotte Claes heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige, geboren in Sint-Niklaas haalde het in een sprint met twee voor de Poolse Aurela Nerlo. Favorietes Demi Vollering en Puck Pieterse eindigen op ruim drie minuten derde en vierde. Voor Claes, vorig jaar nog 16e in de Tour de France Femmes, kwam deze zege als een totale verrassing.