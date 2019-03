De dinsdag van Aalst Carnaval is traditioneel de dag van de Voil Jeanetten. Met meer dan duizend trekken ze dan in stoet door de straten van Aalst, verkleed in bontjas, met lampenkap en kinderkoetsen. En de weergoden, die waren Aalst Carnaval opnieuw gunstig gezind. De sfeer zat er dan ook goed in.