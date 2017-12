Sport Loopomloop in Kallo feestelijk ingelopen

In Kallo, deelgemeente van Beveren, is vandaag de allereerste loopomloop op Bevers grondgebied geopend. Een loopomloop is een bewegwijzerd parcours op openbare wegen. Kallo wordt de 24ste loopomloop in Oost-Vlaanderen. Gemeenten kunnen de erkenning van loopomloop aanvragen bij Sport Vlaanderen, als er één van de lussen in het parcours uit ongeveer 80% onverharde paden bestaat. In Kallo beschikken de lopers over een rode lus van 14km, een groene lus van 6km en een blauwe lus van 7km.