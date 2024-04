Loodzware MUT Trail in Geraardsbergen lokt heel wat deelnemers: "Hoe vettiger en hoe zwaarder, hoe liever"

En we sluiten af in Geraardsbergen, want daar vond gisteren de tweede editie van de MUT trail plaats. Trailen, dat is lopen over onverharde wegen en steile hellingen. En daarvoor zijn de Vlaamse Ardennen natuurlijk ideaal. Zo'n 700 deelnemers waagden zich aan het modderige parcours en de meer dan 3.000 hoogtemeters. Een hele uitdaging, want sommigen waren al heel vroeg op pad.