Longarts AZ Nikolaas: "Versoepelen vanaf 8 mei is te vroeg, vooral voor het Waasland"

De cipiers in gevangenissen worden dan toch vervroegd gevaccineerd. Dat hebben de verschillende ministers van volksgezondheid in ons land beslist. In totaal zullen ongeveer 10.000 personeelsleden sneller hun prik tegen het coronavirus krijgen. Dat is goed nieuws voor de cipiers van de gevangenis van Dendermonde. Na een corona-uitbraak zijn daar 23 personeelsleden besmet. Ook 60 gedetineerden hebben het virus opgelopen. Vrijdagnacht was het daar nog erg onrustig. De gevangenen zijn de strenge lockdown tussen de gevangenismuren beu. Zij zullen wel nog even moeten wachten op hun vaccin, want de ministers hebben beslist dat enkel gedetineerden van 65 jaar of ouder, of met een onderliggende aandoening, sneller worden ingeënt. Voor leerkrachten komt er geen snellere vaccinatie, de Olympische atleten krijgen wel voorrang bij de vaccinaties.