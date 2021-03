Longarts AZ Nikolaas: "Meer jonge coronapatiënten, maatregelen eventueel verstrengen?"

In totaal stijgen de cijfers naar 192 opgenomen coronapatiënten. Dat zijn er 10 meer dan vrijdag. Dat is vooral te wijten aan een stijging in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth en het Dendermondse AZ Sint-Blasius. In de Aalsterse en de Wase ziekenhuizen blijft de situatie stabiel. Let op: we houden hier geen rekening met eventuele transfers naar andere ziekenhuizen. Op intensieve zorg zien we de druk dan weer dalen. In totaal liggen er nu nog 24 kritieke patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 4 minder dan vrijdag. Dat komt door een sterke daling in het AZ Nikolaas.