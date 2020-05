Wat vanaf morgen ook weer mag, is sporten in groep in openlucht. Heel wat sportclubs staan dan ook te trappelen van ongeduld om weer aan de slag te gaan. Dat is ook in Dendermonde het geval. Maar het moet uiteraard in veilige omstandigheden gebeuren. Daarom moet elke Dendermondse sportclub die terug wil opstarten, een plan van aanpak voorleggen aan de veiligheidscel van de stad. Zonder goedkeuring van de stad mag er niet getraind worden met meer dan 1 coach en 2 sporters. Vanaf woensdag beslist de stad welke clubs er terug mogen opstarten.