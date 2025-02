Vanaf zondag 2 maart is er weer een rommelmarkt in Lokeren. Eind vorig jaar werden er enkele regels overtreden, dus had de stad besloten de markt tijdelijk stop te zetten. Maar nu heeft de organisator een nieuw plan gemaakt en dat is goedgekeurd. De standhouders moeten zich voortaan verplicht registreren en kunnen een standplaats reserveren. Ook wordt er nu elk jaar een winterstop ingevoerd in december en januari.