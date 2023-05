Lokerse padelclub en Wase Werkplaats geven oude tennisballen een tweede leven

De Rapencross in Lokeren en de Polderscross in Kruibeke slaan een jaartje over. De annulatie van de veldritten zat er al een tijdje aan te komen, maar nu heeft de organisatie een definitieve beslissing genomen. Zowel de Rapencross als de Polderscross zouden gereden worden in het begin van het veldritseizoen. Geen gunstige datum op de kalender volgens het organisatiecomité. Het wegseizoen is op dat moment nog volop bezig, waardoor de kans groot is dat de veldrittoppers niet naar Lokeren en Kruibeke zullen afzakken. In Kruibeke is er een extra probleem, er zijn werken aan de start én de aankomst. De eerste veldritcross in ons land wordt dus de be-MINE cross in Beringen.