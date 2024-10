De Lokerse hockeyclub is in diepe rouw. Want daar hebben ze dit weekend met pijn in het hart afscheid moeten nemen van de 18-jarige Kato De Leenheer. Woensdag werd ze getroffen door een longembolie. Maar na een lange reanimatie en een ziekenhuisopname, is ze overleden. Veel te vroeg en veel te jong, klinkt het bij haar club. Kato spendeerde er uren, ze zal er dan ook enorm gemist worden.