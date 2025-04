Lokerse grafdelver die grafschennis aan het licht bracht is zijn job kwijt, de grafschenner blijft aan de slag: "Ik laat het hier niet bij"

Het stadsbestuur van Lokeren heeft de grafdelver ontslagen die vorige zomer een geval van grafschennis bekendmaakte. Sven Seymortier was naar de media gestapt omdat zijn collega's het lichaam van een overleden non hadden opgegraven en nadien elders hadden gedumpt. Eén van zijn collega's is intussen veroordeeld voor grafschennis en kreeg een geldboete. Maar nu is Sven, de klokkenluider die de wanpraktijken aan het licht bracht, zijn job ook kwijt.