Lokerse Feesten: The Pretenders over druggebruik

Hebt u ook genoten van het optreden van The Pretenders op de Lokerse Feesten? De band was in uitstekende doen en de stem van frontvrouw Chrissie Hynde klonk voortreffelijk. Voor de camera van TV Oost vertellen de groepsleden wat het geheim is: vegetarisch eten en vooral: minder drugs nemen dan vroeger. "Op dat gebied doen we het momenteel goed," zegt Chrissie Hynde. "We zijn niet in rehab of zo. Zo ver zijn we niet gegaan. Dat was niet nodig. We leven de droom: we spelen in een band. We reizen de hele wereld rond en leven op een tourbus. Je moet dus wel bepaalde zaken op niveau houden."