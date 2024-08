Lokerse Feesten maken zich op voor derde festivaldag met Front 242 en Sisters Of Mercy

Een hele goeieavond en welkom. In Lokeren maken ze zich op voor festivaldag nummer drie van de Lokerse Feesten. Vanavond staan daar onder andere kleppers als Sisters Of Mercy en Front 242 op de main stage. Traditioneel is zondag de metaldag. Ook dit jaar kleurt de Grote Kaai zwart, maar dan met de liefhebbers van new wave. Het eerste optreden was al om vier uur deze namiddag, dat is vroeger dan andere dagen. Die eer was weggelegd voor Arbeid Adelt!. Maar het hoogtepunt moet het optreden van Front 242 worden. Zij spelen hun allerlaatste Belgische festivalshow.