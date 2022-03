De grote Gentse wc-rol verhuist naar de Verbeke Foundation in Kemzeke. Die WC-rol staat nu nog in het Design Museum, waar het dienst deed als sanitaire ruimte. Maar de rol moet plaats maken voor een nieuwe vleugel en moest dus verhuizen. In totaal waren er zeven kandidaten, en uiteindelijk is er gekozen voor het Verbeke Foundation, een museum rond hedendaagse kunst vlak naast de E34. Daar zal het een overnachtingsplaats worden voor kunstenaars en bezoekers. In hun collectie heeft het Verbeke Foundation trouwens ook al een 'anushotel'.