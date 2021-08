Gisteren, op dag 2 van de Lokerse Feesten, stond onder meer Channel Zero op het podium. De band was in de jaren 90 de vaandeldrager van de Belgische heavy metal. De honger om na anderhalf jaar corona opnieuw live te spelen, is uiteraard ook bij Channel Zero groot. Later deze zomer mogen ze voor duizenden fans spelen, want dan mag iets meer op festivals. Tot de 13de augustus moet ook Channel Zero het doen met enkele honderden fans. Zoals op de Lokerse Feesten.