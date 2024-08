Lokerse Feesten: "In de breedte is dit ons beste programma van de laatste tien of vijftien jaar"

Vanavond staat trouwens de metaldag op het programma. Traditioneel gaat die door op zondag, maar uitzonderlijk voor headliner Korn nu op 'Super Tuesday'. Wat wel opvalt in vergelijking met de vorige edities, is het ontbreken van die ene uitzonderlijk grote naam op de line-up. Denk maar aan Blur vorig jaar, of Kraftwerk twee jaar geleden. Maar programmator Peter Daeninck spreekt van een van de beste edities van de voorbije jaren. En dat merkt de organisatie ook aan de ticketverkoop.