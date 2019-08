En ook in Zottegem wordt dit weekend feest gevierd. 20.000 liefhebbers van elektronische muziek zakken vanaf vanavond af naar de Bevegemse Vijvers voor de negende editie van Dance D-Vision. De organisatie is dit jaar in handen van een volledig nieuwe ploeg. De nieuwe garde wil vooral de beleving voor de bezoekers groter maken. Een beetje Tomorrowland in het klein dus. En net als in Boom geldt er ook in Zottegem nultolerantie op het vlak van drugs.