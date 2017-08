Lokerse Feesten: Fan ontmoet Craig David opnieuw na 16 jaar

We eindigen waar we begonnen zijn, op de muziekweide, want niet enkel in Lokeren is er gefeest dit weekend maar ook in Aalst. Gers Pardoel was gisteravond één van de headliners op Marktrock Aalst. Daarnaast waren er ook optredens van Niels Destadsbader, Laura Tesoro en van Stan Van Samang. Wie vanavond Soulsister wil meepikken, zij staan vanaf kwart voor negen op de Parking Keizershallen. Marktrock Aalst is aan zijn tweede editie toe. Dit jaar zijn er voor het eerst drie festivaldagen.