Lokerse Feesten breken ticketrecord: "Meer dan 130.000 bezoekers"

De 48ste editie van de Lokerse Feesten is toe aan zijn laatste festivaldag. 10 dagen lang is het podium aan de Grote Kaai het speelveld geweest van tientallen binnen- en buitenlandse artiesten. En het is nog niet gedaan. Pas na de set van de wereldbekende dj Tiësto valt deze nacht het doek. Maar dit is al zeker: nooit eerder zakten zoveel mensen naar de Grote Kaai af: met meer dan 130.000 waren ze. "Tweemaal waren we volledig uitverkocht", vertelt woordvoerder Steven Latré aan reporter Mikaël Soinne, "en op enkele andere dagen waren we er heel dicht bij."