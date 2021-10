Lokerse Boskesschool tot na herfstvakantie dicht door corona

Ook op de beide afdelingen van de Boskesschool in Lokeren heeft corona toegeslagen. De school blijft daardoor al zeker tot na de herfstvakantie dicht. Het virus circuleert zowel bij leerlingen als leerkrachten, in de kleuter- en ook in de lagere school. Er zijn daardoor ook een 100-tal mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad. Zij moeten ook allemaal in quarantaine en worden getest. De lessen gaan nu door via afstandsonderwijs. Ook in de naschoolse opvang 'Patjoepelke' werden er eerder deze week besmettingen vastgesteld. Sinds woensdag al is ook de opvang daardoor gesloten.