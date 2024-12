Lokerse auteur en illustrator brengen eerste kinderboek uit: Defo tovert zó!

In Lokeren heeft copywriter Lieselotte Cowie haar eerste boek uitgebracht. Het gaat om een kinderboek, ‘Defo tovert zó!’, een lees- en voorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar. De tekeningen zijn van illustrator Vincent Noël. Na de lancering zaterdag zijn de auteurs al meteen op toer gegaan, met voorleesuurtjes, signeersessies en knutselworkshops in bibliotheken, boekhandels en winkels in Zele en Lokeren. Defo is een toverstokje dat een foutje heeft, waardoor hij elke wens omtovert tot iets anders. Het is dus een verhaal over anders zijn, maar ook over vriendschap en verjaardagstaarten terwijl het je verjaardag niet is, zegt de auteur.