Lokerse 'ApeNest' introduceert een nieuw pop-upconcept in het Verloren Bos

Nog een tip voor wie graag de rust én het avontuur opzoekt in de natuur. Want vanaf 3 juli kan je in het Verloren Bos van Lokeren terecht in het ApeNest. Dat is een pop-upconcept waar je kan picknicken, ontspannen, of iets nieuws leren door aan workshops deel te nemen. Maar het is vooral ook een ontmoetingsplek. En dat kan zowel op de grond, als enkele meters in de hoogte. Dit weekend mochten een twintigtal waaghalzen al eens proeven van het project.