Lokers recyclagebedrijf brandt voor tweede keer uit: "Dit is een zware domper, heel veel kosten"

Recyclagebedrijf Condebo in Lokeren meet de schade op, en die is groot. Gisterenmiddag is het bedrijf al voor de tweede keer uitgebrand op twee jaar tijd. De brandweer is tot 's nachts bezig geweest om alles geblust te krijgen. De loods is volledig vernietigd, de kantoren bleven wel gevrijwaard. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, maar het onderzoek loopt nog volop. De brand komt hard aan bij de eigenaars, die al voor de twee keer hun bedrijf in vlammen zien opgaan. De kosten dreigen hoog op te lopen. Vanavond om 18u30 meer hierover in het TV Oost Nieuws.