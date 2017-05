Aan de Kaai, in aanwezigheid van tal van BV's, een nieuw danscafé geopend. Reality-figuur Michel Van den Brande zit er voor iets tussen, want het is de zaak van zijn zoon. Kaai 31 heet het concept. Het is een zomerse tapasbar waar ook gedanst kan worden. Uniek voor de regio. Het gaat als volgt. Overdag kan je met op uitzicht op de Durme een hapje eten. En vanaf de zon onder gaat, dan gaan de tafels en stoelen aan de kant en kan er gefeest worden. Voor Dylan Van den Brande is het zijn tweede zaak. Naast Kaai 31 heeft hij ook nog de bekende danceclub Levels in het centrum van Sint-Niklaas.