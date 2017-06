Lokers bedrijf reikt eerste duurzaamheidscertificaat uit voor voedingsbedrijven

In het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas is vanmorgen de kleinste Decathlon winkel van het land geopend. Het gaat om tijdelijke winkel of zogenoemde pop-upstore. De winkel heeft een oppervlakte van 550 vierkante meter, zowat 8 keer kleiner dan de andere filialen van de sportgigant. Ook het aanbod is beperkter; 30 sporten tegenover 65 elders. Artikelen die er niet zijn kan je wel op schermen bekijken en eventueel in de winkel of thuis laten leveren. De Decathlon pop-up-store is open tot eind april volgend jaar.