Lokerenmonument Copa hangt voetbalschoenen aan de haak

Gisteren zag u in ons nieuws al hoe Oliver Naesen uitkijkt naar de start van het Vlaamse wielerseizoen. Vandaag is het de beurt aan Greg Van Avermaet. Van Avermaet liet in zijn feloranje shirt van Team CCC al zien dat hij met een goeie conditie aan het voorjaar begint. Het is nu afwachten of dat voldoende is om ook dit jaar een grote koers te winnen. Mocht dat zaterdag in de Omloop het Nieuwsblad al lukken, dan wordt hij mederecordhouder met 3 overwinningen.