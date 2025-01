Lokeren (zonder Nainggolan) pakt punt tegen Eupen: "Ploeg gezien die zich moet redden"

Tussen alle commotie door moet er natuurlijk ook nog gevoetbald worden. Gisteren moest Sporting Lokeren-Temse nog een wedstrijd inhalen tegen Eupen. Die eindigde op 0-0. Het was een wedstrijd met twee gezichten op Daknam. Eupen was baas in de eerste helft. Lokeren-Temse in de tweede. Lokeren versierde nog veel kansen, maar gescoord werd er niet, en dus bleef het 0-0. Elk punt telt voor Lokeren-Temse in hun strijd tegen de degradatie. De club staat nu elfde. Het telt 17 punten, dat zijn er 5 meer dan Jong Genk, dat op een degradatieplaats staat. Trainer Hans Cornelis blijft erin geloven.