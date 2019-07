Lokeren wil Belgische voetbalbond in gebreke stellen voor afloop matchfixingzaak

Opluchting bij Waasland-Beveren. Wel meegeven dat het BAS enkel geoordeeld heeft dat de degradatie niet de gepaste straf is voor beide clubs. Het laat voorlopig in het midden of de clubs al dan niet schuldig zijn aan matchfixing. Mogelijk krijgen Mechelen en Waasland-Beveren nog een andere straf, maar dat is nu nog niet duidelijk. Hoe dan ook: op Daknam zijn ze wel "in shock" over de afloop van de matchfixingzaak. Dat zegt de nieuwe eigenaar van Sporting Lokeren, Louis De Vries aan onze redactie. De club beraadt zich nu over verdere stappen tegen de voetbalbond.