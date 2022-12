Lokeren: wagen komt in gracht terecht na aanrijding met vrachtwagen op Koningin Fabiolalaan

Op de drukke Koningin Fabiolalaan in Lokeren is kort voor de middag een bestuurder met zijn auto in een gracht terechtgekomen. De bestuurder schatte bij het oversteken de snelheid van een vrachtwagen verkeerd in. De trucker kon niet tijdig remmen en reed de auto aan. Door de klap werd de wagen een tiental meter weggeslingerd. Hij kwam in de berm, boven een kleine gracht tot stilstand. De brandweer kwam ter plaatse om de man uit zijn auto te bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar was wel flink geschrokken. Door het ongeval was er tijdelijk wat verkeershinder.