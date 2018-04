Lokeren: Vrouw van 37 die gisteren crashte met haar auto is overleden

Het was filerijden vanmorgen op de E17 richting Antwerpen. Een vrachtwagen crashte er net voor de afrit Kruibeke tegen een vangrail. De chauffeur verloor de controle over het stuur. De vrachtwagen tolde om zijn as. Het gevaarte kwam in de tegenovergestelde rijrichting te staan en moest getakeld worden. Het gevolg was een file tot in Haasdonk. Een mazoutspoor dat van in Lokeren tot op de Antwerpse Ring lag, was wellicht de oorzaak van het ongeval.