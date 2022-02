Lokeren: Voetganger in levensgevaar nadat hij opgeschept wordt door auto

Op de E17 richting Gent, in Sint-Niklaas, zijn gisteravond laat vier jongeren gecrasht met hun auto. Rond tien uur gingen ze over de kop vlak voor de afrit. Aan boord van de auto zaten twee jongens en twee meisjes. De meisjes raakten gewond en bleven achter op de plaats van het ongeval. De twee jongens gingen lopen. Ze namen ook twee flessen lachgas mee. Die flessen werden later door de politie gevonden in de omgeving van het ongeval. In de auto werden dan weer zwarte ballonnen aangetroffen. Alles wijst erop dat de jongeren experimenteerden met het lachgas in de auto. Lachgas is zeer gevaarlijk. Het veroorzaakt een korte, maar intense roes. Je kan dan voor een aantal seconden niet meer goed reageren. De auto werd getakeld. De meisje werden overgebracht naar het ziekenhuis. Of de twee jongens intussen opgepakt zijn, dat is nog niet duidelijk.