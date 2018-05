Sport Lokeren verliest voor het eerst in Play-off 2B: "Dit is dom"

In Play-off 2B heeft Sporting Lokeren de kans laten liggen om stevig leider te worden. Het verloor thuis tegen Antwerp met 1-2. Alle doelpunten vielen in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Eerst komt Antwerp op voorsprong via Siani. Cevallos (lees: Sebajos) kan meteen daarna gelijkmaken, maar diep in blessuretijd zorgt Owusu voor de 1-2. Antwerp wint dus de topper in play-off 2B, en sluipt dichterbij Lokeren.