En zo zijn we bij de sport aanbeland. En ik begin ons sporthoofdstuk met voetbal in de eerste amateurliga. Daar stond vanmiddag de derby tussen Hamme en Dender op het programma. Een burenduel tussen twee ploegen die iets willen goed maken. Hamme verloor vorige week op Seraing en zag zo haar opmars gestuit. En Dender wil dringend uit het hoekje kruipen, want de ploeg heeft de laatste weken al heel wat klappen gekregen. Chris Janssens heeft de punten broodnodig want Dender staat op een degradatieplaats.