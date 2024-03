Morgen komt in Ninove de Lokale Integrale Veiligheidscel samen om te spreken over de jongen van 15 die gisteren is opgepakt in het kader van een terreuronderzoek. De jongen zou samen met drie anderen plannen gehad hebben om een aanslag te plegen. De vergadering moet ophelderen wie de jongen is, en waar hij school loopt. Volgens burgemeester Tania De Jonge is de kans groot dat hij naar school gaat in Brussel, want hij woont nog maar sinds deze zomer in Ninove. De middelbare scholen in Ninove waren zeer ongerust. Zij hebben geen weet van radicaliserende jongeren op hun scholen. Op het meldpunt zijn ook geen meldingen binnengekomen. ­In dat dossier is de meerderjarige man uit Luik intussen aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van het plannen van een terreuraanslag én deelname aan de activiteiten van een terreurorganisatie. De drie minderjarigen, waaronder dus de jongen in Ninove, zijn ter beschikking gesteld van een onderzoeksrechter in Dendermonde. Maar over hun lot wordt niet gecommuniceerd.