Economie Lokeren: Tommelein op bezoek bij voorbeeldbedrijf op vlak van energieverbruik

Nog in Lokeren was vandaag Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein op bezoek. De minister bezocht daar een voedings-grondstoffen-bedrijf. Wouters is een kmo die door kleine ingrepen zijn energieverbruik drastisch doet dalen. Alleen al door de led-verlichting bespaart het bedrijf 3.800 euro per jaar. Door simpelweg de deuren achter zich te sluiten besparen ze maandelijks nog eens 600 euro. Voor de minister van Energie is Wouters dan ook een voorbeeldbedrijf. Samen met FEVIA, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, wil de minister investeren om bedrijven energiezuiniger te maken. Zo zal een 'ontzorger' bedrijven gaan bezoeken en helpen om via kleine ingrepen op de energiefactuur te besparen.