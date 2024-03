De Ronde van Vlaanderen is ook in onze streek een hoogdag. Want na de start in Antwerpen rijdt het peloton onder meer langs Sint-Nikaas en Aalst. Haaltert was ook dit jaar één van de dorpen van de Ronde. In deelgemeente Kerksken hadden ze wielerlegende Roger De Vlaeminck uitgenodigd. Hij volgde samen met een pak wielerfans de doortocht van de renners.