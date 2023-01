Tijd voor een stevige brok sport nu. In 1B heeft SK Beveren vanmiddag de topper tegen Beerschot gewonnen met 2-0. Een uitgebreid verslag krijgt u morgen in ons nieuws, de goals laten we u nu al zien. De 1-0 is van de voet van Barry. Hij zet de aanval zelf op. En kan na een één-twee met Coopman afwerken. De wedstrijd is dan acht minuten ver. De 2-0 is een echte frommelgoal diep in blessuretijd. SK Beveren werpt zich door de zege op als titelkandidaat nummer één.