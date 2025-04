Lokeren-Temse wil zich vrijdag plaatsen voor Promotion Play-offs: "Toen Radja kwam, zei hij meteen: dat is het doel"

De laatste speeldag in de Challenger Pro League wordt superspannend. Ten eerste zullen de nummers één en twee in een onderling duel uitmaken wie er kampioen wordt. En KSC Lokeren-Temse heeft het lot in eigen handen om nog een plaatsje in de Promotion Play-Offs af te dwingen. Niemand had dat ooit kunnen denken, maar door een knappe 21 op 24 staat Lokeren op een zevende plaats. Winst tegen Seraing vrijdag, betekent een ticket voor de eindronde, waardoor Lokeren-Temse nog kans maakt op promotie naar 1A. De spelersgroep en trainer Stijn Vreven willen die kans met beide handen grijpen.