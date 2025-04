Lokeren-Temse voorlopig nog niet in beroep tegen beslissing licentiecommissie, maar "sportief moeten we die match tegen RWDM spelen"

Lokeren-Temse gaat nog niet in beroep tegen de uitspraak van de licentiecommissie. Dat heeft voorzitter Hans Van Duysen vanavond aangekondigd na een bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de club. De club heeft nog enkele dagen om in beroep te gaan, en bekijkt de mogelijkheden, samen met de advocaten. Of er donderdag wordt gespeeld in de Promotion Play-Offs blijft dus onduidelijk, maar 'sportief mogen we wel degelijk aanspraak maken op die eindronde', zegt de voorzitter.