Lokeren-Temse viert contractverlenging van trainer Vreven met zege tegen Lommel

In de Challenger Pro League heeft Lokeren-Temse deze namiddag met 1-0 gewonnen van Lommel. De troepen van Stijn Vreven kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via, niemand minder dan ... Nainggolan. In het slot was het nog bibberen en beven, maar de drie punten blijven op Daknam. En zo krijgt die contractverlening van trainer Stijn Vreven een extra laagje glans. Want nog voor de wedstrijd tekende hij bij voor een extra seizoen.