Lokeren-Temse verzekert zich van het behoud na zege tegen Luik, en doet nog mee voor promotion play-offs: "Niks moet"

Sporting Lokeren-Temse is dankzij een 2-1 zege tegen Luik zeker van een verlengd verblijf in de Challenger Pro League. Wat tot over een paar weken nog een lastige opdracht leek, is dankzij de komst van de nieuwe trainer Stijn Vreven, vier speeldagen voor het einde van de competitie zeker. Vreven reanimeerde Lokeren-Temse en is met 12 op 15 één van de best presterende clubs in tweede klasse van dit moment. Het doet zelfs nog mee voor de promotion play-offs.