Een transferbericht uit het voetbal. Lokeren-Temse heeft zich verstrekt met Olivier Myny. De 29-jarige flankspeler komt over van FCV Dender. Myny was einde contract bij de promovendus en tekent op Daknam nu voor twee seizoenen. Met zijn komst haalt de nieuwkomer in de Challenger Pro League heel wat ervaring binnen. Myny speelde meer dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau, onder meer bij Oud-Heverlee Leuven, Moeskroen en Waasland-Beveren.