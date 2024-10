Lokeren-Temse verliest thuis van Seraing met kleinste verschil

In de Challenger Pro League, dan zijn we in de tweede klasse van het voetbal, heeft Lokeren-Temse een pijnlijke nederlaag geleden in eigen huis. Het verloor gisteravond met het kleinste verschil van Seraing. Lokeren ontsnapt aan een vroege voorsprong, na deze zwakke terugspeelbal. Gelukkig stelt keeper Brent Gabriël orde op zaken. Maar na een kwartiertje is het dan toch prijs voor Seraing. Schouterden met de corner, en de afvallende bal komt bij Allione terecht. Hij tovert dit knap schot uit zijn voeten. Ongrijpbaar en 0-1. Lokeren trekt daarna vol in de aanval en speelt 22 doelkansen bij elkaar, maar de bal gaat er niet in. Het krijgt ook geen penalty na deze fout in de zestien. Ook wanneer Seraing met tien verder moet na deze rode kaart, wordt er niet meer gescoord. Seraing mist ook zelf nog een penalty. Deze nederlaag doet extra veel pijn, zeker na de euforie van vorig weekend. Toen won Lokeren-Temse nog de derby van Beveren. Nu staat Lokeren, na deze vijfde nederlaag dit seizoen, voorlaatste met vijf punten. Het zag ook nog Olivier Myny uitvallen, en wellicht voor lange tijd.