En dan gaan we naar het Forum. Want daar is vrijdagavond afscheid genomen van Senne Geukens. De aanvoerder was zes jaar lang in dienst bij Okapi Aalst, in basketbaljaren is dat ongezien lang. Maar na dit jaar trekt hij de deur in het Forum definitief achter zich dicht en gaat hij op een lager niveau aan de slag. De wedstrijd tegen het Nederlandse Limburg stond volledig in het teken van het afscheid van Geukens.