Lokeren-Temse verliest met 1-2 van Patro Eisden, reacties: "Deze finale is nog niet gespeeld, we kunnen het nog naar ons toetrekken"

Lokeren-Temse heeft de eerste van twee wedstrijden in de finale van de Promotion Play-Offs verloren. In eigen huis ging het onderuit met 1-2. Lokeren-Temse speelde goed voetbal, had meerdere kansen, maar Patro Eisden Maasmechelen loerde op de counter en was enorm efficiënt. Volgende week zondag volgt de terugwedstrijd in Limburg. De spelers van Lokeren-Temse, Naïm Boujouh en Toon Janssen geloven nog in de kwalificatie. "Deze finale is nog niet gespeeld. Als we voetballen zoals vandaag, dan ben ik er zeker van dat we het naar ons toe kunnen trekken."