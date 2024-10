Lokeren-Temse verliest met 1-0 in Kortrijk en is uitgeschakeld in Croky Cup: "Moet ons toch vertrouwen geven"

Lokeren-Temse moest gisteren aan bak in de Croky Cup. Het was een heruitgave van de bekerfinale van 2012. Toen wonnen de Waaslanders met 0-1 in het Koning Boudewijnstadion tegen KV Kortrijk. Die 0-1 stond ook bijna terug op het bord, maar Vinck stoot op de paal. Aan de overkant dringt Kortrijk een hele eerste helft aan, maar doelman Brent Gabriël kan zijn netten schoon houden. In het begin van de tweede helft is het dan toch prijs voor Kortrijk. Ferri onderschept een slechte pass van Dianganga en bedient Kadri. Die trapt aan de eerste paal staalhard voorbij Gabriël. Daarna zijn er nog kansen langs beide zijden, maar gescoord wordt er niet meer. Lokeren is uitgebekerd en kan zich vanaf nu volop focussen op de competitie.