Lokeren-Temse verliest met 1-0 bij Zulte-Waregem en blijft achter met 0 op 9

Nog in de Challenger Pro League blijft Sporting Lokeren-Temse met 0 punten achter na drie speeldagen. Het kon ook op de derde speeldag niet winnen. Lokeren verloor met 1-0 op het veld van Zulte-Waregem. Zulte-Waregem komt vrij snel op voorsprong. Na een lang uitgesponnen aanval trapt de Cyprioot Stavros de bal knap naast doelman Brent Gabriel in de linkerbenedenhoek. In de tweede helft komt Sporting Lokeren-Temse nog fel opzetten met doelkansen voor onder andere Van Moerzeke. Maar het blijft bij die 1-0 en zo blijven de mannen van Hans Cornelis achter met 0 op 9.