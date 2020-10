Tussen de start in Antwerpen en de aankomst in Oudenaarde reden de renners een groot stuk door onze streek. Onder andere de kasseistroken van de Lippenhove-straat en de Padde-straat in Zottegem. Ook daar was uiteraard geen publiek toegelaten. Behalve de gelukkigen die in de straat zelf wonen natuurlijk.